Futuroscopie : Vacances de Noël, quand tous les futurs sont permis

Enfin, il y a la montagne française et les sports d’hiver où la catastrophe inattendue est arrivée. Les stations seront ouvertes mais l’on ne pourra pas y skier. Une ambiguïté qui en dit long sur le désarroi des politiques.



En tout cas, la catastrophe économique sera là avec son cortège de drames individuels dans les commerces, hôtels, restaurants, écoles de ski obligés de rester portes closes. On le sait, 120 000 emplois sont en jeu.



Pour autant, ce nouvel épisode turistico covidien ne sera pas forcément aussi dramatique pour les Français que l’aurait été la fermeture des stations littorales cet été.



La clientèle ski n’a jamais atteint les sommets que l’on prévoyait à la fin des Trente Glorieuses. Tassée à quelque 7% de la demande, elle est beaucoup moins volumineuse qu’on a tendance à le croire. D’une année sur l’autre, le nombre de journées/skieurs baisse légèrement et ce sont les clientèles étrangères qui compensent.



Trop onéreuses, trop sportives, trop encombrées, les vacances aux sports d’hiver à la française ont moins la côte. A tel point que l’on peut supposer que ceux qui veulent coûte que coûte chausser leurs skis en profiteront peut-être pour filer ailleurs et découvrir les stations des pays comme la Bulgarie, la Slovénie et même l’Ecosse qui se positionne sur cette offre afin de séduire la clientèle britannique prise au piège dans ses îles.



… On le voit, rien n’est gagné mais rien n’est perdu pour le tourisme de fin d’année en général et pour la montagne en particulier. D’autant qu’en termes d’imaginaires, la neige, les flocons, les sapins, les traineaux continuent de véhiculer une symbolique des cimes qui est liée à la fois à l’enfance et à la transcendance.



A la montagne, on rencontre le père Noël, mais on peut aussi se déconnecter, se ressourcer et méditer. Et c’est là que se niche une nouvelle offre déjà amplement développée par les stations.