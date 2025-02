Mais, enfin, une bonne nouvelle :: un tiers des Européens selon cette enquête privilégie les voyages et les escapades.On observe cependant des choix plus tranchés entre, d’un côté des Suédois et des Italiens (44 % et 42 %) très partants et, de l’autre, des Polonais et des Roumains plus casaniers (24 % et 25 %).Les dépenses en vêtements et en alimentation suivent, renvoyant à une consommation nécessaire. Quant à l’envie de sortir, elle est bien là. Quel que soit le prix que l’on y mettra.