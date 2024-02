Autres dépenses bridées : 62 % des Européens ont renoncé à des dépenses de loisirs (restaurant, cinéma, sorties, ...) et 58 % à celles liées aux week-ends et voyages. Un constat général et partagé dans tous les pays.



Ce qui signifie qu’il sera difficile pour les acteurs de ces secteurs de se rattraper sur d’autres marchés européens. Partagées aussi par tous les segments de la population, ces économies concernent 69 % des revenus faibles et 55 % des revenus élevés !



Plus globalement surtout, l’ensemble des postes de consommation sont concernés par ces arbitrages. Près de 4 Européens sur 10 (37 %) ont et vont ainsi couper dans leurs dépenses d’équipement de la maison et de la personne, avec des taux de 54 % pour les vêtements et chaussures, 52 % pour les meubles, électroménager, TV et smartphone…