Ne nous leurrons pas, ce n’est pas demain que les familles disparaîtront de la clientèle touristique.Malgré une baisse de la natalité largement évoquée par les médias et commentée, la France enregistre tout de même annuellement quelque 663 000 naissances contre 832 000 en 2010 !Un réel effondrement que l’on peut s’expliquer par toutes sortes de raisons économiques et écologiques.Pour autant, l’Hexagone compte toujours environ 8 millions de familles avec enfants, dont près de 2 millions sont monoparentales.Si toutes ne partent pas en vacances, une bonne partie ne sacrifient pas ce rituel qui constitue une source de plaisir pour 94% des Français.Mais, comment part-on avec sa progéniture ?Voyager avec toute sa tribu est-il vraiment l’idéal ? Rien n’est moins sûr.Si 55% des foyers avec enfants se prononcent pour, pas moins d’un quart. Un pourcentage qui grimpe à 49% dans les familles recomposées.Et, sans surprise, ce sont les hommes qui en sont plus demandeurs que les femmes (43% contre 35%).Quant audont on veut nous faire croire qu’il est de plus en plus prisé, il n’est, en particulier par les jeunes de 18/24 ans (14%).C’est dire combien il faut faire attention aux rumeurs tendancielles expliquant la montée en puissance de ce phénomène !