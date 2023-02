Futuroscopie : Quel tourisme en 2033 ? Zoom sur les "tribus" du futur 🔑

Pour créer les Tribus de Voyageurs de 2033, Amadeus a évalué 215 traits attitudinaux et humains sur lesquels les Tribus de Voyageurs pourraient se baser.



Puis, après avoir analysé 1,15 million de données, le Groupe a créé 43 groupes potentiels de Tribus de Voyageurs.



Parmi ceux-ci, il a identifié quatre Tribus de Voyageurs vraiment distinctes : leur caractère distinctif s’explique en grande partie par leurs attitudes envers les futures composantes de 2033 et leurs traits humains, et non par des facteurs comme les différences culturelles et l’âge.



Les Expérimentateurs Enthousiastes



Des qualificatifs un peu pompeux pour dĂ©signer un groupe qui a toujours eu sa place parmi les voyageurs. Ce serait ceux qui "essaient pour voir". 44% d'entre eux n'ont pas d'enfant et ont une flexibilitĂ© professionnelle, avec un revenu moyen ou Ă©levĂ©, ce qui leur permet d'explorer facilement le monde selon l’adage "on ne vit qu'une fois" (YOLO). Ils sont plus susceptibles que les autres voyageurs de se fier Ă leur instinct, ce qui fait d'eux les "anti-planificateurs" de 2033, privilĂ©giant des expĂ©riences d'hĂ©bergements imprĂ©visibles par exemple. Ils sont Ă©galement ouverts Ă la technologie qui les aide Ă "accĂ©lĂ©rer" certains aspects de leur voyage, et beaucoup s’attendent Ă utiliser l'Intelligence Artificielle (IA) dans les aĂ©roports.Â



Les Créateurs de Souvenirs : la majorité trÚs tranquille



Rien n’indique que l’on voyage uniquement pour se fabriquer des souvenirs et les mettre en rĂ©cit. Certains le font et le feront encore demain tout simplement parce qu'ils se dĂ©placent et dĂ©couvrent de nouvelles cultures et de nouveaux lieux
 Ce groupe adopte une approche plus simple du voyage : se crĂ©er des souvenirs et visiter des lieux. Parmi eux, 44% sont ĂągĂ©s de 42 ans et plus et ont l'habitude de voyager. L'avenir peut ĂȘtre une perspective intimidante pour eux. Ils donnent la prioritĂ© aux personnes et accordent moins de valeur Ă la technologie et au dĂ©veloppement durable, ils sont rassurĂ©s par les mĂ©thodes existantes. Toutefois, malgrĂ© leur scepticisme Ă l'Ă©gard de la technologie, ils sont trĂšs enthousiastes Ă l’idĂ©e de visiter des lieux via la rĂ©alitĂ© virtuelle (VR) et la rĂ©alitĂ© augmentĂ©e (RA), et une majoritĂ© envisage la VR comme une prĂ©-exploration avant de se dĂ©cider pour un voyage.Â



Les "Tech-fluenceurs" du Voyage



Ce groupe comprend les jeunes voyageurs d'affaires ayant une vision moderne de la vie. 48% des membres de ce groupe ont moins de 32 ans et et ils sont accros Ă la technologie. Mais tous ne sont pas d’accord sur l’avenir de la technologie et des voyages. Cependant, une divergence d’opinion est Ă constater lorsqu’il s’agit de savoir ce qui les passionne ou les prĂ©occupe quant Ă l'avenir de la technologie et des voyages. Si beaucoup souhaitent explorer le monde de maniĂšre durable, les autres sont plus sensibles aux options de dĂ©veloppement durable liĂ©es Ă leur mode de dĂ©placement qu'Ă leur lieu d'hĂ©bergement.Â



Les aventuriers avant-Gardistes



Les individus de ce groupe mĂšnent une vie trĂ©pidante, toujours Ă la recherche de leur prochaine aventure. Toujours Ă mille Ă l’heure, 82% d'entre eux ont entre 23 et 41 ans. Ils aiment planifier, mais ne craignent pas le risque et sont ouverts Ă de nouvelles expĂ©riences. Ce groupe est plus disposĂ© que d'autres Ă laisser le dĂ©veloppement durable influencer ses dĂ©cisions. Ils seront Ă©galement trĂšs Ă l'aise pour utiliser toutes les formes de mĂ©thodes de paiement alternatives en 2033, que ce soit sous forme de crypto-monnaie ou dans un environnement de rĂ©alitĂ© virtuelle.Â