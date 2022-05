L'annonce de la réouverture des frontières japonaises aux touristes étrangers dès le mois de juin, est certainement la nouvelle la plus enthousiasmante pour notre zone Asie-Pacifique depuis le début de la pandémie !Au-delà du symbole très fort, après plus de 26 mois d'interdiction, de l'ouverture du dernier verrou majeur en Asie pour les touristes étrangers, c'est aussi la première destination d'Asia, en volume d'affaires avant Covid, qui s'apprête enfin à accueillir de nouveau nos voyageurs.Que ce soit en pur sur-mesure, en circuits privés mêlant trains rapides et voitures de location, en circuits intimistes en regroupés ou en combinés de séjours Tokyo/Kyoto (prolongés bien souvent des Alpes Japonaises et des sites iconiques de Miyajima et d'Hiroshima au sud), nos voyageurs se seront privés de la saison du hanami, avec la floraison des cerisiers, trois printemps d'affilée !L'appétence du marché français est énorme pour cette destination, star des derniers JO d'été, puisque c'est celle pour laquelle nous avons le taux de reports le plus élevé depuis le début de la pandémie et vers laquelle les réservations n'ont jamais cessé, alors même que nous n'avions jusqu'à présent aucune date de réouverture.