Dès 2020 nous avons vite compris que la zone Asie allait être la plus longue à rouvrir ses frontières aux voyageurs internationaux. Ces pays ont fait le choix d'une stratégie zéro covid.Asia de son côté a pris le parti de ne jamais interrompre le lien commercial avec nos clients qu'ils soient B2B ou B2C. Nous avons choisi de garder une visibilité sur le marché en nous positionnant sur de la formation dès qu'un début d'ouverture était envisagé et en apportant toutes les informations nécessaires.L'objectif est de jouer notre rôle de locomotive. Sur les webinaires que nous avons organisé les agences ont répondu présent avec 120 agences connectées pour l'Australie, 160 pour l'Indonésie. Nous sommes très heureux de l'assiduité des agences et cela prouve également qu'il y a une attente conséquente.Dès l'annonce des ouvertures des frontières nous envoyons nos chefs de produits sur place pour nous assurer de la fiabilité de nos partenaires et pour s'assurer de la qualité des prestations.Guides, transféristes, hôtels... notre priorité numéro un est de nous assurer de la qualité des services proposés.Nous avons trois de cas de figure. D'une part les pays qui ont été aidés par les gouvernements comme le Japon ou la Corée du Sud et qui bénéficient d'un marché domestique fort. Pour cette première catégorie nous n'avons pas d'inquiétude particulière.D'autre part, nous avons des cas intermédiaires, c'est à dire des pays qui ont reçu une aide mais qui s'est arrêtée assez tôt. En Australie ou en Nouvelle-Zélande c'est le cas notamment. Le secteur a bénéficié d'un soutien en gros jusqu'en mars 2021.Dans ces pays, les professionnels se remettent en route. La haute saison en Australie tombe pendant l'été, cela permet de prendre d'ores et déjà des réservations pour des voyages dans quelques mois. Nous avons encore quelques incertitudes sur les vols domestiques. Il est également compliqué de trouver des guides francophones.Enfin, il y a le cas des pays d'Asie du Sud-Est qui n'ont bénéficié d'aucune aide et qui n'ont pas de marché domestique fort. Les équipes ont été très entamées et les infrastructures sont pour certaines restées fermées.Ceux qui avaient quitté le tourisme sont en train de revenir petit à petit. L'activité touristique est plutôt rémunératrice. Nous retrouvons assez vite des compétences et la fiabilité des prestations.