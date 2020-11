Garantie Voyages : le fonds hollandais réintroduit une contribution de 5€ par client

Autre question à l'étude : des frais par segment doivent-ils être facturés pour les voyages sur-mesure, dans le cas où un agent de voyages réserverait lui-même des prestations individuelles tels que l'hôtel ou la location de voiture ?



Le rétablissement de cette mesure intervient alors que le SGR s'attend à affronter un nombre plus important de faillites, en pleine crise liée à la pandémie de Covid-19.



Pour rappel, le fonds de garantie a reçu de l'Etat néerlandais un crédit de 150 M€ qui doit l'aider à faire face aux réclamations des clients qui ont des avoirs et souhaiteraient obtenir un remboursement de leur voyage.



Une somme que le SGR devra rembourser dans un délai de six ans. La contribution du consommateur devrait l'aider à tenir au-delà de cette date, grâce à la constitution de nouveaux fonds propres.



A noter qu'aux Pays-Bas, un fonds des calamités existe également depuis le début des années 2000, pour lequel seuls les tour-opérateurs contribuent. Ce fonds ramène environ cinq millions d'euros de cotisations par an et coûte entre un et deux millions d'euros.



Présidé par le Ministre des Affaires Etrangères des Pays-Bas, son secrétaire général n'est autre que le président du SGR. Ce fonds peut être débloqué dans de nombreux cas (catastrophes naturelles, terrorisme, guerres civiles, etc.) mais n'inclut pas les épidémies et les pandémies.