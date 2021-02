Garantie financière tourisme : "Il faut changer de modèle !"

Depuis 2019, la pandémie de Covid-19 a mis à mal le monde du tourisme et particulièrement le système de garantie financière existant en France.



Comme le relève l’article de TourMaG.com, les actuels garants pour leur plus grande part n’acceptent plus de nouveaux entrants ce qui a deux conséquences :



- d’une part il n’est plus possible pour une agence de changer de garant en 2021 alors que se profilent des augmentations tarifaires.



- d’autre part, les nouveaux acteurs ne trouvent pas de garants et ne peuvent donc pas s’immatriculer.



La crise que rencontre l’APST nous montre les limites du système qui avait les faveurs des agences jusqu’à ce jour. Défaite par le sinistre Thomas Cook, l’APST se voit mise sous tutelle d’un administrateur ad hoc et d’un gestionnaire de crise.



Elle est sommée de réexaminer les dossiers des agences. Mais que peut-elle en faire ? Si l’APST devait refuser le renouvellement d’une garantie, elle entrainerait aujourd’hui de facto la faillite de l’agence concernée, faute pour celle-ci de pouvoir trouver un nouveau garant.



Cette faillite aurait pour conséquence la mise en jeu de sa garantie, notamment au titre des avoirs émis en application de l’ordonnance 2020-315, et alourdir un peu plus la note.