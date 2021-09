Garanties Covid, Cartes bancaires, Vaccin ? On se refait un point ?

Les consignes évoluant quotidiennement, il y a de quoi y perdre son latin ! Alors, pour cette rentrée, nous avons recensé les 3 questions les plus fréquentes posées en agences sur les assurances voyages et la protection sanitaire. On vous éclaire.

Première question : "A ce jour, alors que plus de 79% de la population Française est vaccinée, est-il toujours nécessaire de souscrire une garantie Protection Sanitaire pour nos clients ?" Oui, bien sûr !



Comme nous le savons toutes et tous, être vacciné n’empêche pas d’être victime du CoViD. Certes l’assuré aura moins de risque d’être hospitalisé dans un état grave, mais il peut toujours être amené à être confiné et avoir besoin d’enclencher la garantie mise en quatorzaine ou retour impossible (NDLR : la garantie "retour impossible" permet la prise en charge des frais hôteliers à destination en cas d'impossibilité de regagner son domicile).



En annulation, l’assuré peut également toujours être déclaré positif suite à un test obligatoire demandé par certaines destinations ou certains voyages.



Enfin, il faut savoir que desTour Operateurs ou les Croisiéristes exigent la présentation de la souscription d’une garantie Protection Sanitaire, sans cette attestation de souscription, votre client pourra se voir refuser l'accès à bord.



Autant de bonnes raisons pour faire souscrire à vos clients une Garantie Protection Sanitaire en complément d'une assurance Multirisques.





Deuxième question fréquemment posée : "Est-ce que les contrats d’assurance couvrent les risques liés à un quatrième confinement ?" Même si le gouvernement s'est montré confiant le 23 août quant au pic de la quatrième vague, il s'est empressé de mettre un bémol avec la rentrée scolaire.



Que se passerait-il alors ? Les contrats d'assurances voyages seraient-ils adaptés à un quatrième confinement ?



Sur ce sujet, la politique des assureurs est différente : certains mentionnent en exclusion "tout voyage par l’assuré contre l’avis du Ministère des Affaires Etrangères et de l’Europe", par conséquent ils excluent ce risque.



A contrario, d’autres assureurs garantissent ce risque par la garantie Toute Cause Justifiée (parfois appelée aussi la Tout Sauf) sans exclusion particulière.



Pour rappel la garantie Toute Cause Justifiée englobe l'ensemble des évènements imprévisibles , indépendants de la volonté de l'assuré et l'empêchant véritablement de voyager .

Troisième question : "Est-ce que les cartes bancaires ont mis à jour leurs garanties concernant les risques sanitaires liés au Covid ?" Oui, certaines cartes ont mis à jour leurs garanties, notamment en cas de contraction de la maladie Covid.



Néanmoins, les frais de quatorzaine et les cas contacts ne sont toujours pas couverts. Les garanties d’assurance proposées par les agences de voyages restent bien plus complètes.



Demandez conseil à votre Courtier spécialiste en Assurance Voyages.



Posez vos questions en les mettant en commentaire, nous les recenserons et répondrons aux prochaines trois questions les plus fréquentes dans un prochain article.

