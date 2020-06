Gard Réservation Séjours et découverte du Gard, des Cévennes à la mer

Avec plus de 25 ans d’expérience Gard Réservation est l’acteur Gardois incontournable pour mener à bien l’organisation de vos séjours sur les différents territoires du département. Vous voulez prescrire notre patrimoine, notre culture, notre gastronomie, nos sites naturels...

Nous vous aidons à proposer ce qu’il y a de mieux pour vos clients !





Dénomination :

GARD RESERVATION



Date de création :

1993



Garantie :

APST



Immatriculation :

IM 030100004

Gard Réservation est le service commercial de Gard Tourisme.

En spécialiste de notre département, nous vous proposons une sélection rigoureuse de prestataires pour vous satisfaire.





Une connaissance terrain très fine

Des relations de confiance instaurées avec les professionnels du tourisme gardois

Un réseau de contacts professionnels très large

Plus de 25 ans d’expérience dans la création et la vente de séjours touristiques

Proposition de séjours, shorts break, week-end, excursion à l’attention des clientèles individuelles, groupes adultes, groupes scolaires...

Rapidité d’exécution, écoute minutieuse, et efficace.



En couple

En famille

Groupes

Groupes scolaires

Circuit

City-break

Hébergement

Sur-mesure

Visite guidée

Culture et patrimoine

Découverte

Gastronomie





Escapade bien être et romantique entre Provence et Ardèche

Vous séjournerez dans un havre de paix au milieu des vignes , oliviers et champs de lavande, où vous vous détendrez avec un modelage relaxant et découvrirez une cuisine fraîcheur inspirée des produits du terroir et de saison.

→ En savoir plus Vous séjournerez dans un havre de paix au milieu des vignes , oliviers et champs de lavande, où vous vous détendrez avec un modelage relaxant et découvrirez une cuisine fraîcheur inspirée des produits du terroir et de saison.

Aventure et vitalité autour du Pont du Gard

Envie d'un break, d'une escapade le temps d'un Week-end ? Nous vous proposons des balades sportives mais aussi la découverte du célèbre Pont du Gard de façon originale !.

→ En savoir plus Envie d'un break, d'une escapade le temps d'un Week-end ? Nous vous proposons des balades sportives mais aussi la découverte du célèbre Pont du Gard de façon originale !.

Détente et évasion en Camargue

Vous souhaitez vous détendre et vous reposez dans un cadre idyllique ? Venez découvrir une belle maison d’hôtes où vous profiterez du spa et de la piscine, en pleine campagne. Enfin, du haut des Remparts d’Aigues-Mortes vous vous émerveillerez des paysages Camarguais !

→ En savoir plus Vous souhaitez vous détendre et vous reposez dans un cadre idyllique ? Venez découvrir une belle maison d’hôtes où vous profiterez du spa et de la piscine, en pleine campagne. Enfin, du haut des Remparts d’Aigues-Mortes vous vous émerveillerez des paysages Camarguais !



Horaires : 09h à 17h30

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi



Vos contacts :

Catherine BOUTONNET

boutonnet@tourismegard.com

Tel : +33 (0)4 66 36 98 12



Fabrice VEZON

vezon@tourismegard.com

Tel : +33 (0)4 66 36 98 13



Adresse postale : Gard Tourisme - Service Gard Réservation - 11 place du 8 mai 1945 - BP 122 30010 Nîmes cedex 4



Site web : www.tourismegard.com



