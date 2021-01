Doubs Tourisme

Agence réceptive départementale, Doubs Tourisme assure la commercialisation de séjours thématiques et de circuits culturels et sportifs pour groupes et individuels et propose également une offre exclusive dédiée aux séminaires, incentives et aux congrès. La richesse culturelle, la beauté naturelle de ce territoire si singulier permettent de répondre en toute saison à toutes les envies de découverte et d’accompagner au mieux chaque visiteur dans une expérience inoubliable !

Doubs Tourisme c’est :

● Un opérateur de voyage, certifié et immatriculé par ATOUT France

● Un interlocuteur unique pour un service de qualité, riche, complet et personnalisé

● Une réactivité sous 48h, avec écoute et souplesse dans la préparation de votre voyage

● Une collection de séjours et des expériences uniques accessibles à tous

● Une connaissance fine du territoire pour vous garantir les meilleurs choix et vous dénicher nos bons plans

● Une sélection rigoureuse de nos partenaires pour un meilleur confort et un accueil privilégié

● Une sérénité permanente avec nos assurances et garanties voyages

● Un plaisir de vous partager nos bonnes adresses et notre accent franc-comtois

● Une volonté permanente de vous satisfaire et vous donner déjà l’envie de revenir…



Au coeur des Montagnes du Jura, enlacé par la rivière qui lui a donné son nom et adossé à la Suisse sur 170 km, le Doubs est un pays bleu, vert ou blanc selon les saisons. Cette nature préservée faite de rivières, lacs, forêts, combes, vallées, grottes et gouffres, dotée d’un riche patrimoine culturel événementiel et gastronomique enchantera tous vos sens ! Avec nous, vivez les belles rencontres du Doubs…



Une destination – 3 univers :



Un PATRIMOINE culturel et gastronomique exceptionnel :

Découvrez nos escapades et circuits culturels avec au programme : nos sites Unesco, Besançon ses fortifications et sa citadelle de Vauban, la Saline royale d’Arc-et- Senans… sans oublier le Musée Courbet, le Château de Joux, le Musée de l’Aventure Peugeot ...nos événements majeurs : Festival des jardins, Les Lumières de Noël de Montbéliard… et nos spécialités : comté, morbier, cancoillotte, saucisse de Morteau et de Montbéliard, absinthe...

NATURE généreuse et ressourçante :

Explorez Le Doubs, terrain de sports et d’aventure, grandeur nature : randonnée contemplative ou sportive, en étoile ou en itinérance, sur les chemins de la Contrebande franco-suisse, sur les crêtes de la GTJ, sur les chemins de pèlerinage de la Via Francigena, ou aventure cyclo le long de l’EuroVélo 6, VTT au sommet du Mont d’Or, activités nordiques en hiver…

AFFAIRES, SEMINAIRES et CONGRES :

Formation, séminaire de cohésion, comité de direction, incentives, la beauté sauvage de notre destination, la qualité d’accueil de nos multiples constituent le cadre idéal pour concilier, en toute sérénité, journées de travail et moments d’émotions.

Horaires : 8h30-12h30 / 13h30-18h00

Jours d'ouverture : Du Lundi au Vendredi (fermeture à 17H00)

Langues parlées : Français - Anglais - Allemand



Vos contacts :



Doubs Réservation

Bénédicte, Juliette, Jean-David et Stéphane

reservation@doubs.com

Tel : +33 (0)3 81 21 29 80

Mobile : +33 (0)6 76 88 51 00



Adresse postale : 83 rue de Dole – 25000 BESANCON



Site web : www.doubs.travel/sejours-individuels



