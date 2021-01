Jura Tourisme Week-ends et séjours dans le Jura

Jura Tourisme, le service de réservation du département du Jura, vous propose plus de 60 idées séjours dans le Jura pour individuels et petits groupes.

Nous travaillons avec 500 professionnels du tourisme jurassiens pour vous offrir le meilleur du Jura sur des thématiques variées : découverte de la nature, randonnée, vins et gastronomie.

Prenez un grand bol d’air et partez à la découverte des merveilles préservées du Jura où la nature règne en maître.



Jura Tourisme n’est autre que le Comité Départemental du Tourisme du Jura, organisme local chargé d’assurer la promotion touristique du département du Jura. Notre vocation au sein de l’agence ? Vous proposer une offre de séjours et d’escapades variée et originale, pour découvrir les merveilles cachées et préservées du Jura.



Le Jura, ce coin de France à la fois accessible et sauvage, riche et discret, est la destination idéale pour changer d’air, se ressourcer et retrouver un sentiment de liberté et de légèreté. Du Vignoble aux Montagnes, en passant par le Pays des Lacs, le Jura offre une belle diversité de paysages, d’ambiances et d’expériences à vivre le temps d’un week-end ou d’une semaine.



Découverte de la nature et du patrimoine, randonnée pédestre, escapade gourmande en couple, en famille ou entre amis, nous avons développé une large gamme de séjours thématiques 4 saisons pour répondre à toutes les envies.







En tant qu’agence locale, spécialiste de la destination Jura, nous vous offrons les garanties et avantages suivants :

● Un interlocuteur unique, connaissant parfaitement le terrain et les prestations touristiques du Jura

● Un service complet de l’organisation de votre séjour et une réservation sur-mesure

● Une sélection rigoureuse de nos partenaires

● Une offre multiple, originale, thématique … et pour vous, toujours unique !







Week-end trappeur sur les crêtes du Jura

Un week-end nature pour découvrir des paysages et des reliefs parfaitement adaptés à la pratique de la raquette.



Randonnée en raquettes accompagnée de 2 jours/1 nuit

A partir de 160 € par personne, départ les samedis de janvier à mars 2021

– hébergement en refuge

– pension complète, spécialité de la boîte chaude le soir (fromage Mont d’Or au four)

– encadrement par un accompagnateur en Montagne

– prêt des raquettes et bâtons



Echappée Jurassienne dans le vignoble

Venez randonner sur l’itinéraire des grands sites du Jura. En liberté, vous découvrirez les richesses de notre patrimoine culturel à travers des paysages chaque jour différents.



Randonnée pédestre itinérante de 4 jours/3 nuits, non accompagnée

A partir de 339 € par personne, d’avril à septembre.

– hébergement en hôtel 2 ou 3* ou en gite

– demi-pension (petits-déjeuners et dîners)

– transport des bagages inclus

– transfert retour en taxi

– topo-guide de randonnée



Rencontres sensorielles au Pays du Comté

Explorez les saveurs et les parfums du terroir sur les fabuleuses routes des Vins et du Comté.



Escapade gastronomique en liberté de 3 jours/2 nuits

A partir de 297 € par personne, toute l’année sauf Noël

– hébergement en hôtel 3* avec espace spa

– pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 3ème jour

– visite de la Saline à Salins-Les-Bains inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO et de la Maison du Comté à Poligny

– Dégustation de vins du Jura chez un vigneron



→ En savoir plus



Horaires : 09h à 17h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Français - Anglais



Vos contacts :

Elise DUBIEF

Conseillère séjours Individuels et Groupes

elise.dubief@jura-tourism.com

Tel : +33 (0)3 84 87 22 54



Marjorie VOULOT

Conseillère séjours, référente Echappée Jurassienne

marjorie.voulot@jura-tourism.com

Tel : +33 (0)3 84 87 08 88



Adresse postale : Jura Tourisme – Hôtel du Département – 17 rue Rouget de Lisle – 39000 LONS LE SAUNIER



Site web : www.jura-tourism.com



