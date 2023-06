Gekko Group : Mohamed Ferkal nommé Responsable du Revenue Management

Sous la responsabilité directe de Fabrice Perdoncini , CEO de Gekko Group, il aura pour missions de :- développer le chiffre d'affaires et la rentabilité de chacune de nos marques en identifiant de nouvelles opportunités de croissance des revenus et des bénéfices;- mettre en œuvre des stratégies de marge efficaces pour gagner des parts de marché en analysant la sensibilité aux prix par marque et par client;- gérer les principaux grossistes hôteliers de Gekko / B2Cists et de coordonner les actions avec les départements internes;- définir et mettre en œuvre des politiques et des outils robustes de gestion des revenus;- suivre les tendances du marché et la stratégie de tarification de nos concurrents;Le groupe Gekko, fondé en France en 2009, est une filiale du groupe Accor. Il regroupe 6 marques : Hcorpo, Teldar Travel (plateforme de distribution), Miles Attack, Infinite, Miles & Act (programme de fidélité dédié aux agents de voyages) et Gekko Tech.