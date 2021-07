Get Your Group (Touren Service) : la Rolls Royce des systèmes de réservations pour les groupes La fonctionnalité "circuit" disponible dès juillet

Touren Service, né il y a 40 ans, vient de lancer la nouvelle version de Get Your Group ainsi qu'une nouvelle plateforme France for Groups exclusivement dédiée à l'Hexagone. Consacrées à 100% à la création et à la réservation de séjours pour les groupes, les deux plateformes vont s'enrichir de la fonction "circuit" qui va venir compléter les packages, et l'offre hôtels + activités. Les agences de voyages et autocaristes français ont ainsi la possibilité de créer leurs offres et séjours de A à Z directement en ligne pour des voyages de groupes, en France, en Allemagne, au Bénélux, en République Tchèque, en Suisse et bientôt en Scandinavie. Tour d'horizon des possibilités.

Rédigé par Céline Eymery le Mardi 6 Juillet 2021

les autocaristes et agences de voyages spécialistes des groupes.



Le groupe a entièrement relifté en 2019 le système consacrée aux voyages de groupes.



Au menu : hôtels + activités ou forfaits qui peuvent être bookés en quelques clics en République Tchèque, Suisse, Allemagne, France, Bénélux et prochainement en Scandinavie !



La solution développée en interne est un peu la Rolls Royce des systèmes de réservation pour les groupes qui aura valu 5 ans de travail et 800 000 € d'investissement.



Touren Service capitalise en effet 40 ans d'expérience dans le voyage de groupes.



Getyourgroup permet de réserver des voyages préfabriqués que l'on peut agrémenter de prestations optionnelles : visites guidées, dégustations... ou réaliser son propre package : hôtels + activités à la manière d'un package dynamique.

Un outil sur-mesure pour les voyages de groupes Et pour les professionnels du tourisme qui souhaitent un hôtel en particulier, les disponibilités apparaissent sur plus ou moins 7 jours, si la semaine initiale est complète" précise Joachim Schweda, président de Touren Service.



Une fois le nombre de personnes choisi, Getyourgroup édite le prix par chambre double, par chambre simple et le prix total du voyage. A ce pré-package il est possible d'ajouter toutes sortes d'activités.



Des filtres permettent également de trouver des séjours pré-packagés par thématiques : gastronomie, parcs et jardins, châteaux, Arts et culture...



Le principe est le même sur la partie hôtel + activités, il suffit pour cela de choisir un établissement puis d'y ajouter les activités.



Tout comme pour les forfaits, l'organisateur a la possibilité de couper le groupe en deux pour proposer des activités en alternance, ou proposer par exemple deux catégories d'hôtels au sein d'un même groupe.



Tous les filtres ont été pensés pour le voyage de groupe : en plus des dates et de la destination, l'outil permet de faire une demande de chambre single et double en même temps.



Le même système a été déployé pour la France. Baptisé France for Groups, ce site a été développé en coopération avec différents Comités régionaux du tourisme (CRT) tels que Paris et sa région, Bourgogne-Franche Comté, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Grand Est et Bretagne.

Bientôt la fonctionnalité circuits entièrement adaptée aux autocars et mini-bus On y retrouve les mêmes formules : forfaits ou hôtels + activités centrés sur la France.



Touren Service va enrichir ses plateformes d'une nouvelle fonctionnalité avec l'ajout des circuits.



" Nous avons mis au point un système de planification adapté aux autocars. L’autocariste ou l’agence de voyages pourra planifier un circuit sur notre site web avec différents types de véhicules, du minibus à l'autobus à deux étages (véhicules 7,5 m, 12m...), avec des profils de vitesse, des restrictions de poids et des hauteurs de passage appropriées.



Lors de la planification des distances, les hôtels ainsi que tous les services auxiliaires sont pris en compte à côté de la distance, la planification des temps de conduite et les amplitudes 1 à 3 conducteurs.



Ces temps de parcours intègrent à la fois les temps de conduite purs, ainsi que les temps passés aux activités retenues, " explique Joachim Schweda.



La solution donne toutes les informations nécessaires : accès dans les villes, frais d'autocars, difficulté de passages...



" C'est vraiment nouveau et à ma connaissance, il n'existe pas d'outils de ce type, " ajoute encore le Président du Groupe.



Les agences et groupistes peuvent ensuite ajouter les hôtels et activités à réaliser au cours du voyage.

2022 devrait être une très bonne année A l'arrivée, une fois le voyage validé, les agences de voyages et autocaristes peuvent récupérer textes, images et photos pour agrémenter leurs brochures ou site Internet.



Le système émet ensuite la facture (prix nets pour les professionnels du tourisme) ainsi que les vouchers et tickets électroniques lorsque cela est possible.



En Allemagne, Getyourgroup est aussi le système de réservation officiel du groupe hôtelier Best Western Central Europe ainsi que de Ringshotels.



" Getyourgroup a des contrats de comptes clé avec toutes les grandes chaînes hôtelières européennes, " précise le Président de Touren Service qui collabore par ailleurs avec Flanders Tourism, le NBTC (Office du tourisme néerlandais) et Switzerland Tourism pour le développement du système.



D'autres discussions sont en cours avec Hilton, Brit Oceania ou encore Swiss Quality Collection.



Fort de son expertise, au-delà de la technologie, une trentaine de forfaitistes sont également présents par téléphone pour accompagner les agences et autocaristes. "Nous avons également un interlocuteur qui est disponible 7 jours sur 7 et 24h24 pendant le voyage", précise Joachim Schweda.

"J'ai un sens très strict des chaînes de distribution, et je ne veux pas court-circuiter nos partenaires avec des prix en direct", ajoute le Président.



Preuve de tout l'intérêt qu'il porte aux professionnels du tourisme, Touren Service va éditer une brochure spéciale Allemagne à l'attention des agences groupistes françaises.



Reste que Joachim Schweda se tourne désormais vers 2022. " Pour les groupes c'est encore un peu compliqué mais nous travaillons déjà pour 2022 et d'après mes prévisions, cela devrait être une très bonne année."



Doté d'une telle solution technologique, Touren Service est bien dans les starting-blocks pour relancer l'activité après une année et demie de pause forcée !



A noter : le groupe Touren Service, auquel appartient Get your group, est membre d'Atout France, en France et adhérent à l'APST. Get Your Group est aussi membre de Réceptifs Leaders et en finale du Challenge Innov'21 d’Atout France.

Tester Get Your Group et s'inscrire :



getyourgroup.de/fr

Cliquer sur Connexion Client



E-Mail = 700000

Mot de passe= gygtestkunde.123 Les professionnels du tourisme peuvent s'inscrire en quelques clics à la plateforme. Pour ceux et celles qui voudraient tester :Cliquer surE-Mail =Mot de passe=

