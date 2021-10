Get your Group débarque sur DMCMag

est la plateforme en ligne pour la création de voyages à la carte et la réservation de séjours groupes en Europe.Partenaire de grandes régions françaises comme Paris, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Bretagne, Loire Centre et Pays de la Loire, mais également spécialiste de l'Allemagne, de l'Autrice, de la Belgique, de la Hollande, du Luxembourg, de la République Tchèque et de la Suisse, Get Your Group propose un large éventail d'offres qui peuvent être personnalisables.La plateforme en ligne permet également de construire en voyage en groupe à partir de 16 personnes entièrement à la carte.Consultez la fiche DMC Get your Group