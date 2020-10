Ghana: la délivrance des visas électroniques débutera en 2021

actuellement travailler avec le Service de l'Immigration du Ghana pour mettre en place le système de visa électronique pour le pays. Cette mesure facilitera et rendra plus commode l'obtention du visa pour le pays, actuellement compliquée pour les visiteurs étrangers car ils doivent souvent parcourir de longues distances pour en faire la demande

activité prioritaire majeure pour le secteur, le visa électronique ayant changé la donne pour de nombreux pays, comme le Kenya, l'Inde, le Myanmar, le Pakistan ou le Sri Lanka

passées et actuelles en raison de la pandémie de Covid-19

Interrogé aujourd'hui par les médias locaux, M. Divine Kwame Owusu-Ansah, coordinateur du projet GTDP, a déclaré "".D'après l'appel d'offre publié le 19 Octobre 2020 par le service ghanéen de l'immigration et relatif à la recherche de fournisseur pour la conception de ce système de délivrance de visas en ligne,ainsi qu'aux points de contrôles frontaliers de Paga, Elubo, Aflao, Takoradi et Tema.Toujours selon le document,, son installation et déploiement étant prévu entre le 1er Janvier et le 31 Mai 2021.Owusu-Ansah a annoncé que l'introduction d'un système e-Visa était une "".De plus en plus de voyageurs, et de destinations, se tournent vers, comme la simplification des démarches administratives, éviter les contraintes () de déplacements aux ambassades ou consulats, proposer un service dans les pays qui ne disposent pas de représentations diplomatiques, la sécurité et rapidité de traitement des documents et données des visiteurs,...En se dotant de l'e-Visa, le Ghana, deuxième économie de la CEDEAO, derrière le leader nigérian mais devant la Côte d’Ivoire, se donnera