Gilbert Cisneros (Exotismes) : "Le Covid-19 aurait pu nous rendre aveugles... et nous ne sommes que borgnes !"

TourMaG.com - En tant que spécialiste des îles, dans quelle mesure êtes-vous impacté par la crise sanitaire et la fermeture des frontières ? Envisagez-vous une restructuration par exemple ?



Gilbert Cisneros : "Compte tenu de notre spécificité avec une forte spécialité à destination des DOM/TOM, nous ne sommes pas les plus à plaindre mais restons très prudents. Le Covid-19 aurait pu nous rendre aveugle et nous ne sommes que borgnes !"



TourMaG.com - Vous êtes le TO français n°2 sur l’Ile Maurice, après le Club Méditerranée. Quelle est votre analyse sur la situation et la gestion de la crise par le pouvoir en place ?



Gilbert Cisneros : "L’Ile Maurice a parfaitement géré l’épidémie dès le début de la pandémie et fait partie aujourd’hui des pays « Covid Free ».



Malheureusement, l’île reste aujourd’hui fermée depuis 6 mois et il me semble que les inconvénients de cette longue fermeture dépassent maintenant très largement les avantages d’une ouverture avec un encadrement sanitaire « safe » que ce pays a largement les compétences et les structures de tenir.



Un process simple, tel qu’un test PCR 72h00 avant l’arrivée comme cela est demandé pour les Dom/Tom, me semble une bonne formule qui sécuriserait totalement les Mauriciens."



TourMaG.com - Craignez-vous que la fermeture des frontières et les différentes restrictions de voyages impromptues plombent la saison automne ?



Gilbert Cisneros : "Evidemment ! Le manque de visibilité et les changements brutaux et aléatoires des réglementations permettant l’accès aux destinations pour les clients français peuvent à tout moment déstabiliser la profession."



TourMaG.com - Votre expertise du voyage dans les îles devrait booster cette année votre développement sur les Antilles françaises. Cela sera-t-il susceptible de compenser un volume d’affaires ou un panier moyen globalement moins important ?



Gilbert Cisneros : "Comme je l’ai déjà dit nous sommes chanceux d’avoir dans notre catalogue des destinations vendables cet hiver par nos réseaux de distribution.