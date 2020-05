GirondeTourisme lance des webinaires pour les pros du tourisme

Mercredi 13 mai, 14h30

Maîtriser les réseaux sociaux pour cibler sa communication oenotouristique

Comment communiquer sur les réseaux sociaux ? Comment personnaliser ses campagnes pour toucher un public cible par âge ou par géolocalisation ? Ce webinaire, animée par l'agence de communication toutlevin.com vous permet de passer en revue les tendances de communication en matière d'oenotourisme (mais pas que) et de comprendre les différentes fonctionnalités offertes pour cibler sa communication.

Intervenants : Charlotte Dominique, Sarah Multigner de la société Toutlevin.com

Durée : 2h



Vendredi 15 mai, 10h

Préparez la reprise avec l’étiquette environnementale

Gironde Tourisme, en partenariat avec l'ADEME et Betterfly Tourism, vous présente les enjeux, les modalités, et l’impact de la mise en oeuvre de l'affichage environnemental, outil de mesure et de communication de vos impacts environnementaux. Pour aller plus loin, Gironde Tourisme pourra ensuite vous accompagner afin de mettre en oeuvre un plan d'action individualisé pour réduire vos coûts et vos impacts.

Intervenant : Hubert Vendeville, CEO de Butterfly Tourism

Durée : 1h



Mardi 19 mai, 10h

Du print au digital, la communication de demain c’est maintenant

En cette période de crise, la communication réinvente ses canaux d’émission et de diffusion, et en profite pour renforcer des initiatives 3.0.

Présentation de la Bourse aux dépliants Digitale et de l'expérience zéro papier de l'Office de Tourisme de Médoc Plein Sud

Intervenantes : Audrey Marchal, Directrice de l’Office de Tourisme Médoc Plein Sud et Marielle Guillembet, Responsable communication et promotion Gironde tourisme

Durée : 1h



Mercredi 20 mai, 10h

Quelle clientèle française pour cette saison atypique ?

Dans le contexte de crise sanitaire, les Français privilégieront la France comme destination estivale. Le tourisme, en 2020, sera un tourisme de proximité. Or les Français réalisent chaque année 84% des séjours enregistrés dans le département, avec 22% de clientèle régionale. Gironde Tourisme vous propose un focus sur cette clientèle de façon à bien la connaître pour bien l'accueillir.

Intervenante : Claudine Camedescasse, Responsable observatoire et stratégie Gironde Tourisme

Durée : 1h



Lundi 25 mai, 15h30

Écotourisme, quelle place dans le tourisme de demain en Gironde ?

Après une introduction sur la définition de l'écotourisme, son lien et ses spécificités par rapport au tourisme durable, au tourisme de nature et au slow tourisme, il s'agit de s'interroger sur les facteurs qui pourraient faire de la Gironde une destination qui compte en la matière. A partir d'exemples de produits émergents, de l'expérience du PNR Landes de Gascogne, il s'agira de voir comment des produits écotouristiques pourraient voir le jour sur tous les territoires dans un avenir proche.

Intervenants : Cédric Naffrichoux, Responsable itinérance et Relations aux Offices de tourisme, Béatrice Renaud, Responsable du Pôle Tourisme et Marque, PNR Landes de Gascogne

Durée : 1h



Mardi 26 mai, 14h30

Sensibilisation aux problématiques de sécurité des données en situation de télétravail, et modalités de sécurisation des comptes (mots de passe / usage pro-perso / appareils mobiles / sauvegardes / réseaux sociaux / mises à jours / Cybercriminalité).

Focus spécifique sur "Gsuite".

Intervenant : Sylvain Albinet, Responsable Systèmes d’Information, Gironde Tourisme

Durée : 1h



Mercredi 27 mai, 14h30

Connaître et comprendre les clientèles oenotouristiques dans le vignoble Bordelais

Rien ne ressemble moins à un oenotouriste qu’un autre oenotouriste ! En 2019, une enquête a été menée par le CRT Nouvelle Aquitaine et Gironde Tourisme pour étudier les oenotouristes dans le Vignoble Bordelais. Ce webinaire a pour but de présenter les premiers résultats et d'échanger avec vous sur vos clientèles et leurs attentes.

Intervenants : Brigitte Bloch, Directrice développement et innovation au CRTNA, Philippe Tarricq, Chef de Pôle Observatoire et Ingénierie au CRTNA, Romain Bertrand, Responsable Oenotourisme et Agritourisme, Gironde Tourisme, Claudine Camedescasse, Responsable observatoire et stratégie Gironde Tourisme.

Durée : 1h30