Gironde Tourisme : un nouveau départ pour la marque Bordeaux Wine Trip

C'est un nouvel élan pour Bordeaux Wine Trip, la marque en charge de la promotion du vignoble dans sa dimension touristique.



Créée en 2016 et géré par l'Office de Tourisme et des Congrès de Bordeaux Métropole, c'est désormais Gironde Tourisme qui la pilote depuis 2019 Bordeaux Wine Trip.



Dans le prolongement d'une étude marketing, la marque prend ainsi un nouveau départ avec une une nouvelle signature : Bordeaux Wine Trip, irrésistible vignoble !



Cette dernière regroupe sous sa bannière près de 900 prestataires qui pourront s'approprier la nouvelle marque : une boîte à outils contenant tous les éléments, logotype, codes couleurs, estampille.. est fournie à tous les labellisés Vignobles & Découvertes.



Pour l'accompagner, Gironde Tourisme, soutenue par le CIVB, a créé un nouveau média lifestyle Pulpe.



" Plus qu’un magazine, c’est un ensemble de supports dont l’objectif est de susciter l’envie de venir en vacances dans le vignoble. Entièrement conçus et produits en interne par l’équipe de Gironde Tourisme, le blog, les réseaux sociaux, le magazine bilingue (F-GB), le site internet, les capsules vidéo, se répondent et se font écho, en même temps qu’ils se font le relais de l’actualité du territoire " explique un communiqué de presse.