Globéo Travel et Djoca Travel lancent l'opération bénévole "Solidarité Covid France"

Face à l'épidémie de coronavirus, Globéo Travel et Djoca Travel s'associent pour mettre à disposition de ceux qui doivent se déplacer par nécessité professionnelle des offres gracieuses de solidarité proposées par les partenaires hôtels, SNCF, loueurs de véhicules... Les deux opérateurs ont réuni une équipe de 45 agents de voyages qui traite de manière bénévole les demandes.

Vendredi 3 Avril 2020

Décidés de mener à bien une action bénévole, Globéo Travel et Djoca Travel ont conclu un partenariat pour faire bénéficier de leur expertise aux professionnels qui luttent contre la crise sanitaire.



Au travers de cette action les deux entreprises centralisent un maximum offres gracieuses de solidarité que font leurs partenaires (Hôtel, location de voiture, SNCF et aérien) pour les mettre à disposition de tous ceux qui doivent par nécessité professionnelle se déplacer dans le cadre du Covid-19.



Grégory Mavoian, PDG de Globéo Travel : « Face à cette crise majeure qui touche chacun d'entre nous et bien que nos entreprises soient quasiment à l'arrêt, nous ne souhaitons pas rester inactifs devant cette pandémie alors que beaucoup sont au front, exposés et luttent pour nous jours et nuits afin de nous soigner, nous protéger ou nous informer. »



Afin de réussir cette action bénévole Globéo Travel et Djoca Travel comptent sur une équipe de 45 agents de voyages qui s'est naturellement portée volontaire pour recenser et traiter de manière bénévole toutes les demandes et proposer toutes les meilleures gratuités disponibles pour leur besoin.



Chaque jour les équipes sont en charge de collecter, référencer et proposer aux professionnels en intervention les offres gracieuses qu’ils ont réussi à obtenir afin qu’ils puissent se concentrer sur l’essentiel.



Si aucune offre gratuite n'est disponible pour une demande, une réponse sera tout de même systématiquement apportée dans les meilleurs délais pour accompagner le professionnel.

Comment les professionnels du tourisme peuvent se joindre à l’action ?

Par téléphone : 01 75 84 82 19

Par mail :



Pour les voyageurs qui ont des nécessités professionnels pour lutter contre le Covid :

Le mail



Il suffit d’indiquer Nom,Prénom, Date, Origine/destination et Objet de votre déplacement (cadre d'intervention) et Globeo Travel se chargera du reste.



Afin de remercier les contributeurs, ils pourront utiliser le logo ci-joint " Solidarité Covid France " qui signifie qu'ils ont offerts leurs prestations dans le cadre de déplacements prioritaires Covid-19. Tous les gestes de solidarité sont les bienvenus.

