Grèce : test obligatoire à l’arrivée et autoconfinement 24h pour les Français

Les vacances et l'ouverture des frontières, même en zone Schengen, c'est pas encore tout à fait ça...



Nos amis grecs, parmi les premiers à maîtriser la pandémie et à sortir du confinement, annoncent la couleur pour accueillir les vacanciers européens et c'est pas vraiment motivant...



En effet, suite à l’inauguration officielle de la saison touristique ce weekend à Santorin par le Premier Ministre de Grèce Kyriakos Mitsotakis, l’ouverture du pays au tourisme se fera dans les conditions suivantes :



Du 15 au 30 juin 2020 :



les arrivées à l’Aéroport International d’Athènes pour les passagers en provenance d’Albanie, de Belgique, de France, d’Italie, de Macédoine du Nord, du Pays-Bas, du Portugal, d’Espagne et de Suède, et de pays hors espace Schengen, un test obligatoire sera effectué à l’arrivée.



Les passagers testés devront s’auto-confiner pendant 24h dans l’hébergement de leur choix (à leur charge) à Athènes jusqu’à réception des résultats de leur test.



Un formulaire de contact (PLF – Passenger Location Form) sera fourni à tous les passagers à l’enregistrement ou à bord de l’appareil, à remplir et remettre aux autorités lors de l’arrivée en Grèce.



Une quatorzaine obligatoire sera mise en place en cas de résultat positif, dans un hôtel prévu à cet effet.



Les passagers en provenance d’autres destinations ne seront soumis qu’à des tests aléatoires à leur arrivée à Athènes.



Les passagers en transit via Athènes pourront poursuivre leur voyage jusqu’à leur destination finale où ils s’autoconfineront jusqu’à l’annonce des résultats de leur test.



Jusqu'au 30 juin l'aéroport de Thessalonique sera fermé aux vols depuis les destinations mentionnées plus haut.