Grèce: un été modeste et... une arrière-saison compromise !

Quant au trafic maritime, inutile de rappeler qu’il a été mis à terre par l’annulation des croisières qui en général font florès dans les ports du pays et attirent plus d’un million de croisiéristes.



Au Pirée, les énormes carcasses des paquebots se balancent donc en attendant une clientèle qui a fait son deuil cette année de ses quelques jours en mer Égée.



Les lignes régulières de ferries seulement continuent inlassablement de desservir les îles, emportant une majorité de passagers domestiques et quelques étrangers pressés de filer vers ces paradis insulaires où cette année, ni les chambres chez l’habitant, ni les hôtels, ni les villages clubs, n’affichent complet.



Malgré des tarifs raisonnables, là comme ailleurs, sur les sept premiers mois, les hôteliers auraient perdu 68% de leur activité.



Et, contrairement à la France, les aides destinées à secourir les professionnels ont été frugales : 800 euros par entreprise pendant les deux mois de confinement.



Parfois, un supplément de 500 euros. Quant aux grands établissements, obligés de rester fermés, ils n’ont pas été secourus et ont souvent mis leur personnel au chômage sans avoir rouvert.



Il n’y a donc pas de quoi pallier les déficits abyssaux qui se profilent. D’autant que les clientèles lointaines auxquelles on commençait à s’habituer ne seront pas au rendez-vous de si tôt.



Partenaire de Routes de la soie, la ministre du tourisme du gouvernement Tsipras avait en effet misé avec succès sur les Chinois, puisque 200 000 d’entre eux avaient répondu à l’appel l’an dernier. Cette année, l’on en espérait 20% supplémentaires notamment grâce à la mise en place de vols directs entre Athènes, Pékin et Shanghai.



Quant aux clientèles russes qui frôlaient le million et étaient intégrées au paysage de Mykonos, de Santorin, de Rhodes, elles n’arrivent plus qu’au compte-gouttes. On autorise 500 arrivées russes par semaine sur présentation d’un test négatif.



Enfin, les Britanniques ont eu la mauvaise idée d’inscrire quelques îles grecques à la liste des 40 destinations bannies. Ainsi, la Crète, Santorin, Mykonos et même Sifnos (on se demande pourquoi !) se voient privées d’un tourisme historique.