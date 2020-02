Greenwashing : Ryanair se fait taper sur les doigts

« déçue et surprise »

« faibles émissions de CO2 »

« moins que la moyenne »

(NDLR : à noter que la somme provient des poches des consommateurs, pas de celles de la compagnie)

You can read read our full Environmental Policy along with the monthly CO2 report for May right here 👉 https://t.co/d8J8iatSrz pic.twitter.com/J8n8qFl4rN