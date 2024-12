Grève des contrôleurs aériens le 17 décembre : préparez-vous à des vols annulés et retardés

"le contexte difficile dans lesquelles se déroulent les négociations sur l’organisation du travail, alors que la signature du Protocole 2023-2027 devrait appeler à une déclinaison apaisée des textes dans le cadre du dialogue social classique."

condamne fermement l'arrêt brutal des négociations concernant l'organisation du travail des organismes d'Ajaccio, de Lyon et de Montpellier pour 2025. Oubliant respect et dialogue social, la DSNA choisit la rupture et prive de visibilité les contrôleurs aériens de ces centres de contrôle. En conséquence, le comité national mandate son bureau national pour déposer un préavis de grève couvrant l’ensemble des contrôleurs aériens des organismes d’Ajaccio, Lyon et Montpellier pour la journée du 17 décembre 2024"

La DGAC invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage et à s’informer auprès de leur compagnie aérienne pour connaître l’état de leur vol.Dans un communiqué, le SNCTA dénonceLe comité national du syndicat "peut-on lire dans le document.Le syndicat n’hésitera pas à mobiliser plus largement la profession prévient-il.