Grève : la SNCF annonce un trafic normal ou quasi-normal le 17 septembre 2020

La SNCF a publié ses prévisions de trafic pour la journée du 17 septembre 2020 suite à la grève nationale interprofessionnelle prévue ce jeudi. Le trafic sera normal ou quasi-normal selon la compagnie ferroviaire.



Voici en détail les prévisions :



TRAFIC TRANSILIEN : service quasi normal

TRAFIC TER : service normal avec quelques adaptations dans les régions Nouvelle Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les clients sont invités à se renseigner sur la circulation de leur train sur l’Assistant SNCF et sur leur site TER.



TRAFIC TGV INOUI et OUIGO : service normal