Groupe Costa : R. Carrara nommée vice-pdte relations extérieures et développement durable

Le Groupe Costa annonce l’arrivée de Rossella Carrara, qui a rejoint l’entreprise le 14 janvier 2020 en tant que Vice-présidente Relations extérieures et développement durable du Groupe Costa.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle supervisera les activités liées aux communications, au développement durable et aux affaires publiques pour la marque Costa Croisières en Europe, sous la responsabilité directe du Président, Neil Palomba.



Elle aura également pour mission de coordonner la communication stratégique du Groupe Costa avec Michael Thamm, PDG du Groupe Costa et de Carnival Asie.



Rossella Carrara a plus de vingt ans d’expérience en tant que consultante stratégique auprès de grandes multinationales dans différents secteurs, du transport aux technologies, en passant par les biens de consommation, le tourisme et la santé.