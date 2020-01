Groupe Expression : Sylvie Gremillot nommée directrice ventes et marketing du pôle hôtelier

"Sylvie Gremillot aura la tâche de reprendre et renforcer les relations privilégiées avec les hôtels clients du Groupe Expression, d’une part, et avec nos partenaires professionnels du tourisme et du voyage, d’autre part.



Elle supervisera également le développement de la plate-forme MySecretTravel.fr, plateforme digitale du Groupe Expression dédiée à l’information, la formation et la promotion auprès des professionnels du voyage et du tourisme" précise un communiqué de presse.