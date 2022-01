Guadeloupe : "le tourisme n'est pas encore coulé, mais ça viendra..."

Pour l'instance, à partir du moment où la procédure est numérique, l’indemnisation doit alors être versée immédiatement. Dès lors que l'Etat décide de mesure restrictive, selon l'UMIH, les aides doivent être conçues sur le mode de l’urgence absolue.



" L’indemnisation des entreprises ne pouvait récemment être envisagée que si les entreprises perdaient 80% de leur chiffre d’affaires, puis le seuil a été ramené à 65%, puis le ministre a décidé de le porter à 50%.



Quand le syndicat des agences de voyages (EDV) propose de réduire ce seuil à 40% et quand l’UMIH Guadeloupe propose de le fixer à 30% " demande alors le syndicat.



Et ce dernier de conclure.



" Nous préférons que les entreprises entrent à l’hôpital pour être soignées et sauvées, et non pour être admises directement au service de réanimation pour être mises sous respiration artificielle, trop tardivement, et peut-être fatalement. "