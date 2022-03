Guerre en Ukraine : quel impact sur le business travel ?

Les acteurs du business travel s’attendent à une hausse tarifaire des compagnies aériennes.



« Cela peut diminuer le nombre de réservations », selon Brice Huet, co-fondateur d’Okarito.



« L’activité n’était déjà pas repartie, cela va mettre un petit coup d’arrêt », appuie le PDG de Selectour Bleu Business.



« Pour rallier le Japon, Air France ne passera plus par la Sibérie. La nouvelle route va rallonger le trajet de 4 heures. Le temps de trajet vers l’Asie va s’alourdir et aura une répercussion sur le carburant, dont le coût est en hausse » , explique-t-il.



Autre conséquence : « Les sociétés vont peut-être être plus mesurées à l’idée d’envoyer les collaborateurs, car le trajet sera plus long et plus cher. Si c’est une nécessité absolue il faudra y aller, car il ne faut pas oublier qu’il y a bien longtemps que l’on n’a pas mis un pied en Asie. Il va falloir renouer le contact après cette période de disette de deux ans » , note Jean-Pierre Lorente.



D’autres inquiétudes demeurent : « Est-ce que le conflit va s’étendre à d’autres territoires ? A la Pologne ? Combien de temps va-t-il durer ? Quelles seront les répercussions économiques ? Que va faire la Chine ? », s’interroge Philippe Korcia. « Nous, agents de voyages, sommes dépendants de tellement d’éléments. Notre métier devient très compliqué. »