Habib Ammar (Ministre du Tourisme tunisien) : "En Tunisie, les recettes ont chuté d’environ 60% et les nuitées globales de 80%..."

Ce protocole est axé essentiellement sur le respect des règles d’hygiène et de sécurité sanitaire (port de masque, distanciation, gel désinfectant, etc.) à travers le parcours des clients depuis leur accueil au niveau des postes frontaliers jusqu’à leur départ ainsi que le personnel des établissements touristiques.



Il est à noter que ce PSTT Anti Covid-19, s’inspirant des expériences d’autres destinations sur la base d’un benchmarking avec une vingtaine de pays, a été enrichi, par les directives de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de l’Organisation Mondiale du Tourisme (OMT), des magazines professionnels et des experts en la matière.



TourMaG.com - En cas d’aggravation de la situation, de confinement généralisé, quelles seraient les modalités de rapatriement ?



Habib Ammar : En cas d’aggravation de la situation sanitaire, le rapatriement, comme la première phase, sera assuré en parfaite coordination entre les différentes parties concernées notamment les agences réceptives, les services compétents du Ministère des Affaires Etrangères, du Ministère du Transport et de la Logistique, du Ministère du Tourisme et des Ambassades étrangères.



Au cas où un touriste est testé Covid+, il sera isolé immédiatement dans un centre de confinement (généralement un hôtel) et il suivra un parcours spécial Covid et un suivi médical sera assuré jusqu’à la fin de la période de confinement (14 jours).



TourMaG.com - La reconduction depuis le 28 septembre de ces mesures devraient donner du grain à moudre aux agences de voyages françaises. Je pense au grand sud tunisien dont la saison va commencer. Avez-vous prévu une communication sur cette destination hivernale qui a particulièrement souffert des crises successives ?



Habib Ammar : Bien sûr, nous avons commencé déjà à communiquer sur la destination Tunisie en général, et la saison hivernale en particulier notamment au sud tunisien.



L’ONTT, par le biais des représentations à l’étranger, est en contact permanent avec tous les acteurs français du secteur (transporteurs aériens, voyagistes, agents de voyages, media .etc.) et ce en vue de les inciter à programmer la destination Tunisie durant la période hivernale.



Nous veillons, également, à rassurer régulièrement nos TO partenaires et les réseaux de vente sur la situation sanitaire en Tunisie et expliquer les démarches et préciser les détails sur le protocole sanitaire, accompagner les TO programmant la Tunisie pour la saison Hiver 2020-2021, programmation d’éductours, voire de mégatours afin de dissiper les craintes des agents de voyages, communication auprès des médias internationaux généralistes et spécialistes et Influenceurs et bloggeurs à l’instar de TourMaG.com.



Dans la cadre de la préparation de la saison hivernale au grand sud tunisien et en vue d’assurer le bon déroulement de l’activité touristique (tourisme sportif, circuit saharien, MICE, campement…), un protocole sanitaire spécifique est en cours de finalisation par les services compétents du Ministère de la Santé et du Ministère du Tourisme.



Le dernier évènement en date "la 4ème Edition du Marathon ultra Mirage El Djerid 2020" organisé à Tozeur le 3 octobre 2020, a été encore une fois une occasion pour promouvoir la richesse et la diversité du produit saharien auprès des divers médias étrangers.