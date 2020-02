Haïti : le Quai d'Orsay recommande de reporter tout voyage

Une flambée de violence et de nombreux enlèvements ont été enregistrés en Haïti

Après quelques semaines de répit, les violences ont repris sur l'île d'Haïti. En effet, depuis quelques jours, les enlèvements se font de plus en plus nombreux et la situation sécuritaire est instable. Dans ces conditions, le Quai d'Orsay recommande de reporter tout voyage.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 18 Février 2020

Lu 214 fois