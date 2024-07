Air Caraïbes reprend les vols vers Port-au-Prince

Fondée en 2003, Air Caraïbes est une compagnie aérienne française spécialisée dans les. Elle emploie actuellement 1144 collaborateurs. Air Caraïbes propose un programme de vols dense à des tarifs attractifs vers les Caraïbes, la Guyane et la République Dominicaine. En 2022, la compagnie a étendu son réseau transatlantique en lançant uneet commercialise tous les vols opérés par sa, incluant la nouvelle route Orly/Miami lancée en 2022.La compagnie s'appuie sur une(A330, A350-900 et A350-1000) et 3 ATR 72-600 pour desservir son réseau. Les horaires de son réseau régional ont été aménagés pour offrir aux passagers en provenance de Métropole des correspondances rapides vers certaines destinations telles que Saint-Martin (Grand Case), Saint-Barthélemy (desserte opérée par St Barth Commuter) et la République Dominicaine (Saint-Domingue).Air Caraïbes est la, ainsi qu’à sa solution Air Caraïbes Connect, en partenariat avec Resaneo, pour les pré et post-acheminements vers la province et l'Europe. La compagnie propose également une liaison air-mer vers les îles de Marie-Galante, des Saintes et de la Dominique avec navigAIR.