Handicap : Vairon Voyages et le SBT the Treep créent une solution sur-mesure pour AFM-Téléthon

Vairon Voyages et le SBT the Treep ont créé un solution automatisée pour faciliter le voyage des employés et des personnes en situation de handicap et de leurs accompagnants de l'association AFM-Téléthon.

Rédigé par La Rédaction le Mercredi 2 Décembre 2020

Vairon Voyages et le SBT the Treep ont créé une solution sur-mesure pour répondre aux besoins spécifiques des déplacements de l’association AFM-Téléthon. Cet outil permet la réservation de déplacements complexes pour les employés, enfants et adultes en situation de handicap ainsi que de milliers de bénévoles de l'association.



"Avant que Vairon Voyages ne devienne l’agence de voyages de l’AFM-Téléthon, la réservation de voyages pour les personnes en situation de handicap, accompagnées par un bénévole, se faisait manuellement. Les processus longs et fastidieux comportaient de nombreux échanges de formulaires manuscrits" explique un communiqué de presse.



Désormais le processus est automatisé.



Au moment de la réservation, les places upgradées en première classe adaptées au fauteuil roulant ainsi que des tarifs quasi-nuls pour l’accompagnant sont proposés.



Les tarifications spéciales des prestations trains, avions et hôtels sont adaptées à chaque besoin, et l’outil « chat » implémenté pour conseiller et aider les différents intervenants dans leurs process de réservation permet à Selectour Vairon Voyages d’intervenir en support en temps réel si nécessaire.

Selon Jean-Marcel Michonet directeur voyages d’affaires chez Vairon Voyages : « Nous souhaitions proposer un service associant le meilleur du digital à l’expertise et la proximité d’une TMC à taille humaine. Nous avons choisi d’innover avec la startup the Treep qui nous a accompagnés brillamment dans cette aventure pour servir au mieux certaines typologies de besoins complexes.



Ensemble, nous avons co-développé l’outil de réservation - trains, avions, hôtels, locations de voiture - le plus simple possible et le plus éco-responsable. the Treep est le seul SBT permettant de faire voyager des personnes de tout âge, quelque soit le type de handicap.



Cet outil est un réel pas en avant pour faciliter une mobilité plus inclusive, il a permis à Vairon Voyages d’aller au-delà de la simple embauche de personnes handicapées au sein de ses équipes, et de devenir le partenaire clé dans leurs déplacements ».

