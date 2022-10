Hébergement touristique : le Digital Deiz vous donne rendez-vous à Quimper

La filière tourisme du Crédit Agricole du Finistère organise le 20 octobre 2022 le Digital Deiz dédié aux professionnels de l'hébergement touristique.



Au programme de cette journée : une conférence, une table-ronde et des ateliers qui aborderont plusieurs thématiques : référencement des sites internet, optimisation des réservations en ligne, développement de la notoriété en ligne, bonnes pratiques sur la sobriété numérique, modes de paiement en ligne et applications digitale de contrôle de gestion.



Ce premier rendez-vous finistérien regroupe des intervenants comme : le Comité Régional du Tourisme de Bretagne, V-ELEC, Les Déferlantes Digitales, Fairguest, Youzful et Up2Pay Du Crédit Agricole du Finistère, Hotel-Skipper, Sequoiasoft, RM for YOU, Groupe Logis Hôtels, Brest Terres Océanes et Cent Détours.