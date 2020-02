Héliades lève le voile sur le programme du Mythic Tour 2020

Héliades vient de dévoiler le programme du Mythic Tour 2020 : sur les pas d'Achille, qui se déroulera du 1er au 4 avril 2020.



Les 170 meilleurs vendeurs et agents de voyages invités partiront ainsi à la découverte des richesses de la Grèce Antique, et plus précisément à Athènes et dans la région de l’Argolide.



Au programme : passage du Canal de Corinthe, découverte de Nauplie, visite d’Athènes, dégustation de la cuisine grecque dans des tavernes authentiques et bien évidemment de nombreux défis à relever lors des Mythic Games.



L’ensemble des participants séjournera au tout nouveau Club Héliades Ramada Poseidon Resort 5* (196 bungalows et junior suites) situé tout proche du Canal de Corinthe.



Le thème du dîner de gala de clôture sera la « Mythologie grecque » et comme chaque année, le meilleur déguisement sera récompensé.