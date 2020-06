Hélion de Villeneuve (Austral Lagons) : "Il faut à nouveau entrer dans une dynamique positive"

TourMaG.com - C'est à dire vous souhaitez désormais vous tourner vers l'avenir ?



Hélion de Villeneuve : La situation s'améliore partout dans le monde, et les territoires d'Outre-Mer sont désormais à nouveau accessibles. L'enjeu est très important sur la Polynésie pour Austral Lagons.



Notre portefeuille était déjà plein. Nous avons 1500 clients qui ont déjà réservé et qui peuvent partir en Polynésie en juillet et en août. Nous ne nous attendons pas à de nouvelles réservations mais nous souhaitons que nos clients puissent partir.



La destination ne compte plus aucun cas, elle est free-covid. Toutes les îles vont pouvoir à nouveau accueillir des visiteurs. La seule chose à faire : c'est d'effectuer un test PCR 72h avant le départ.



TourMaG.com - Les voyages se dérouleront-ils normalement ?



Hélion de Villeneuve : Il y aura des modifications d'itinéraires à la marge. Les compagnies aériennes Air Tahiti Nui et French Bee reprennent leurs vols avec parfois un décalage d'un jour.



Nous avons la capacité de réadapter les circuits ou itinéraires d'une journée. Nous avons trouvé des solutions pour tout le monde.



Deux hôtels ont également fermé leurs portes l'Intercontinental Moorea et le Meridien Bora Bora. Nous avons déjà reprotégé et surclassé tous nos clients.