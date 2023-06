Hervé Bellaïche quitte Ponant

La nomination de Belinda Hindmarsh en tant que Directrice Générale Adjointe Global Business sera effective à partir du 1er juin 2023.



De nationalité néo-zélandaise, elle sera responsable de la stratégie et de la conception du produit, ainsi que du développement commercial, du marketing et de la communication au niveau mondial.



Belinda Hindmarsh a occupé des postes de direction chez Aer Lingus, Expedia et dernièrement CWT (anciennement Carlson Wagonlit Travel) où elle a dirigé notamment le développement commercial mondial de la division hôtelière, ainsi que les opérations en Chine.



Elle était jusqu’alors Vice Présidente Executive et membre du Comité Exécutif de CWT en charge de la croissance et du développement commercial.