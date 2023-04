Herve Bellaïche (Ponant) : "En 2023, nous tablons sur +50% de croissance qu'en 2019"

Nous avons réussi en 2022 à réaliser un volume d'activité supérieur à 2019. Avec la progression de nos capacités, pour 2023, nous tablons sur une très belle croissance de +50% par rapport à 2019"

"Notre distribution via les agences de voyages est très importante"

"pour soutenir ces développement nous avons recruté deux nouveaux commerciaux en France"

"Nous attendons entre 500 et 1000 personnes par villes lors de ces roadshows"

Ponant surfe sur la reprise. Fort d'une flotte de 13 navires,annonce Hervé Bellaiche, directeur général de Ponant.Dernier navire à avoir rejoint la flotte, le voilierChaque année, la compagnie proposeet lance près d'uneafin de proposer de nouvelles offres à sa clientèle.Pour accroître ses ventes, Hervé Bellaiche et ses équipes comptent sur le réseau d'agences. Après les partenariat historique avec Havas Voyages, Selectour mais aussi Cruiseline, Ponant a signé avec Tourcom et tout récemment avec Leclerc Voyages.rappelle Hervé BellaichePour faire connaître son produit et ses offres, la compagnie organise: Nantes, Marseille, Bruxelles et Lausanne. Ces rendez-vous immersifs mettent à l'honneur différentes zones : polaires, chaudes, culturelles pour faire vivre aux clients l'expérience Ponant. Commandants de bord, Hotel Managers sont également présents pour répondre aux questions des participants.Les agences sont également conviées.précise le directeur général adjoint.