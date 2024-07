HolidayPirates Group renforce son équipe dirigeante

Cette réorganisation représente une étape importante pour HolidayPirates Group. Vivien, Judith et Sönke joueront un rôle crucial dans la poursuite de nos objectifs stratégiques. À travers la nomination de la nouvelle Chief People Officer, nous souhaitons renforcer davantage notre culture d’entreprise et favoriser un environnement de travail positif et propice à l’innovation et à la collaboration

Vivien Schwarz-Elbelazi , chez HolidayPirates Group depuis juillet 2016 en tant que Responsable Ressources Humaines et Culture, est nommée. Elle sera responsable de la gestion des ressources humaines, des lieux de travail, du développement organisationnel et de la communication interne. Elle continuera à promouvoir une culture d'entreprise inclusive, axée sur la valorisation et le bien-être des employés. Judith Eyck , membre de l'équipe dirigeante depuis mai 2023 et ancienne Responsable du Marché néerlandais, est promue. En plus de superviser le secteur Virtual Tour Operating (VTO) et l'analyse de données, elle sera responsable des opérations globales, incluant le marketing, les relations publiques et l’e-commerce. Sönke Kisker est nommédu HolidayPirates Group. Avec dix ans d'expérience dans des rôles similaires chez des entreprises telles que Trivago et Pepper Groupe, il supervisera les aspects financiers et juridiques ainsi que la protection des données.” déclareDavid Armstrong continuera à diriger les opérations de marché afin deopérant en Europe et en Amérique du Nord, soutenant ainsi leurs spécificités. Cette réorganisation permettra au groupe de se concentrer sur la croissance, le chiffre d’affaires, les partenariats stratégiques et les initiatives pour l’avenir.