Hong Kong a lancé son visa électronique

Fin décembre 2021, Hong Kong a annoncé le lancement de son visa électronique. La région administrative spéciale se dirigerait-elle vers le tout numérique ?

Rédigé par VISAMUNDI le Lundi 10 Janvier 2022

C’est le 28 décembre 2021 que les premiers e-Visas de Hong Kong ont été délivrés. Une semaine plus tôt, le gouvernement de Hong Kong a annoncé que ce lancement permettrait, aux demandeurs éligibles, de créer leur dossier en ligne et de recevoir leur e-Visa directement dans leur boîte mail. Cela signifie que ces demandeurs n’ont, aujourd’hui, plus besoin de se rendre au bureau d’immigration.



Selon le gouvernement, pour les personnes éligibles, tous les visas devraient être numérisés courant 2022. Les candidats ont la possibilité de soumettre des formulaires sur le site Web ou l’application mobile du département de l’immigration, nommée “ImmD”, ainsi que sur le site Web du GovHK, et de recevoir ensuite simultanément leur e-Visa.



Cet e-Visa a également pour but de remplacer le format papier et les étiquettes autocollantes existantes pour les passeports afin de restreindre les falsifications de documents. Le nouveau document ressemblera à son prédécesseur physique, mais comprendra un QR code crypté qui ne pourra être lu que par l'application du Ministère. Cependant, les étiquettes comprenant les visas/permis d’entrée/prolongations de séjour délivrés avant le 28 décembre 2021 resteront valables conformément aux informations qui y sont indiquées.



Les types de visas électroniques délivrés en ligne sont les suivants :

- Les aides domestiques étrangères;

- Les “Quality Migrant Admission Scheme”, soit, des personnes hautement qualifiées nées à l'étranger. Ce programme d’admission vise à améliorer la compétitivité économique de Hong Kong à l'échelle mondiale;

- Les visas de travail et de tourisme;

- Des extensions de visas



En complément, le département a précisé que l'accord e-Visa ne serait pas applicable aux visas/permis d'entrée délivrés par les missions diplomatiques et consulaires chinoises ou les divisions de l'immigration des bureaux continentaux du gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

Les restrictions actuelles à Hong Kon Depuis le samedi 8 janvier 2022, les voyageurs en provenance de France et de 7 autres pays (Australie, Canada, États-Unis, Inde, Pakistan, Royaume-Uni et Philippines) ou y ayant séjourné pendant plus de 2h au cours des 21 derniers jours, y compris les résidents, sont interdits d’entrée sur le territoire de Hong Kong.



Cette mesure, mise en vigueur pour une durée minimum de 14 jours (jusqu’au 21 janvier), est sujette à reconduction.



Le gouvernement de Hong Kong a aussi annoncé l'interdiction des événements publics de grande ampleur et la fermeture de 15 types de commerces, tels que les bars, les boîtes de nuit, ou les salles de sport. Les restaurants restent quant à eux ouverts, mais il sera interdit d’y dîner après 18h.



Pour éviter que le virus de Covid-19 ne se propage, le gouvernement de Hong Kong souhaite appliquer une stratégie de « Zéro Covid ». Cette dernière consiste tout d’abord à isoler toute personne entrant sur son territoire pour une longue durée : par exemple, toute personne d’origine française étant arrivée à Hong Kong avant le 8 janvier 2022 a été dans l’obligation de s’isoler pour une durée de 21 jours. À noter que tous les porteurs du gène du virus, ainsi que les cas contacts, ont également dû s’isoler pendant une longue période.



Le port du masque demeure obligatoire, et la limitation des rassemblements de plus de quatre personnes en public ainsi que les quotas dans les restaurants ont été maintenus.



Cette stratégie a porté ses fruits, puisque Hong Kong, ville de 7,5 millions d'habitants, n’a enregistré qu'un peu plus de 12 000 cas et "seulement" 213 décès depuis le début de la pandémie.



En ce qui concerne le variant Omicron, celui-ci n'avait contaminé “qu’une” centaine de personnes à Hong Kong. La plupart étaient des voyageurs testés à leur arrivée ou pendant leur quarantaine. Il y a quelques jours, un cluster a été découvert dans un restaurant. Une campagne de test massive a donc été lancée et des mesures ont été prises pour freiner les contaminations.

Conseils aux voyageurs (sécurité) Suite aux importantes manifestations de 2019, il est nécessaire de considérer la question de la sécurité dans le cadre d’un séjour à Hong Kong.



Par ailleurs, une loi sur la sécurité nationale, s’appliquant également aux ressortissants étrangers, est entrée en vigueur le 1er juillet 2020.

Cette loi prévoit 4 chefs d’accusation :

- la sécession;

- la subversion;

- le terrorisme;

- la collusion avec un État étranger ou des éléments extérieurs



Les prises de position politiques, y compris sur les réseaux sociaux, sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application de cette loi.



Comme dans d’autres destinations, certaines manifestations peuvent avoir lieu contre des projets de loi. Il est recommandé de s’en tenir à l’écart, notamment en tant que voyageurs étrangers.

En quoi Hong-Kong est-elle une destination attractive et séduisante ? L’ancienne colonie britannique est une métropole chaleureuse et surprenante où nature, temples, et buildings ne font qu’un.



Pour le constater, prenez de la hauteur et profitez de la vue exceptionnelle qu’offre le Victoria peak. Vous pourrez contempler les grattes-ciel, les collines et la végétation luxuriante de Hong Kong.

Pour vous immerger dans la culture chinoise, il est primordial de découvrir le marché nocturne de Temple Street, où vous pourrez trouver votre futur souvenir “made in Hong Kong”.

Si vous êtes attiré par les monuments historiques asiatiques, vous devrez absolument visiter le Temple de Man Mo. Ce temple à l’architecture sublime a été érigé en 1847.

Le Bouddha de Tian Tan, ou “Grand Bouddha”, est l’une des plus grandes attractions de la métropole hongkongaise. Il mesure 34 mètres de hauteur.

Loin de l’agitation de Hong Kong, la Péninsule de Sai Kung offrira aux amoureux de la nature, des plages somptueuses et des randonnées aux décors de cartes postales.

Enfin, nous vous conseillons de visiter le village de Tai O, qui a su garder toute l’authenticité de ses maisons sur pilotis.



À savoir que le climat à Hong Kong est subtropical. La période la plus propice pour s’y rendre est d’octobre à décembre, où la température peut atteindre 25 degrés et où le taux d’humidité est le moins important.

