Hong Kong et Singapour mettent en place une bulle de voyage

Hong Kong et Singapour se sont accordées sur la mise en place une bulle de voyage bilatérale ATB (Air Travel Bubble), un accord de principe qui vise à favoriser et relancer progressivement les voyages entre ces deux destinations.



Les deux villes entretiennent de fortes relations touristiques, économiques, financières et humaines. Ces territoires constituent deux hubs aériens et la rotation entre ces deux destinations était l’une des plus empruntées de la région Asie-Pacifique avant la pandémie de Covid-19.



« Le timing de cette annonce concorde avec la mise en place du nouveau protocole d’hygiène standardisé en partenariat avec l'Agence d'Assurance Qualité de Hong Kong (HKQAA) destiné au secteur du tourisme.



Un protocole qui permet aux acteurs hongkongais du tourisme de préparer le retour des visiteurs sur le territoire tout en renforçant leur confiance. » commente Dr YK Pang, Président du HKTB.