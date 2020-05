Hôtellerie-Restauration : "La profession sort la tête de l’eau..."

Roland Héguy, est un Président heureux ce soir.



"Au-delà des discussions étroites engagées avec le Gouvernement sur les modalités de soutien et d’accompagnement financiers importants, le déconfinement dans le secteur HCR a été préparé ainsi que des fiches de recommandations sanitaires par métiers ont été travaillés par l’UMIH et ses syndicats associés dès mi-avril.



Nous voulions prendre notre destin en main et être force de proposition vis-à-vis du Gouvernement.



Notre objectif était de défendre l’intérêt de nos entreprises, notamment les plus petites d’entre elle qui composent plus de 90% des CHRD.



Notre profession est déjà l’une des plus réglementées en matière d’hygiène et de sécurité, ce qui confère à nos professionnels l’expérience et le savoir-faire nécessaires pour accueillir clients et salariés dans les meilleures conditions de protection sanitaire face au Covid-19. »



Lors de sa conférence de presse fixant le cadre de la phase 2 du déconfinement le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé la réouverture de tous les restaurants, bars, cafés, brasserie à partir du 2 juin dans les zones vertes.