Hôtels : Selectour Vairon Voyages et CDS Groupe lancent une plateforme pour les personnels soignants de l’APHP

"Nos équipes ont rapidement identifié le besoin particulier de l’APHP. Aussi, en collaboration avec les équipes de CDS Groupe, nous avons immédiatement mobilisé les moyens nécessaires afin de matérialiser une plateforme de réservation opérationnelle pour les personnels soignants.



Rappelons que Vairon Voyages fait partie du réseau Selectour, un réseau avec des valeurs éthiques et sociales fortes. Aussi, il était naturel pour nos collaborateurs de contribuer - à leur manière et grâce à leurs compétences - à l’effort citoyen qu’impose cette crise inédite. Notons enfin que cette offre d’accompagnement est interopérable dans un délai très court avec tous les organismes et opérateurs qui exprimeraient le même besoin ", témoigne Jean-Marcel Michonet, Directeur du Voyage d'Affaires chez Selectour Vairon Voyages.



Tiphanie Morceau, Key Account Manager et pilote du projet pour CDS Groupe tient à préciser : "C’est dans ces instants qu’il est possible de se rendre compte que tout un chacun, dans son travail quotidien, peut contribuer à sa manière à l’effort de la nation.



Ce fut extrêmement gratifiant pour mes équipes et moi-même de pouvoir accompagner le développement d’un tel projet. Notre mobilisation ne s’arrête pas à la production. En collaboration avec les équipes de Selectour Vairon Voyages, nous allons maintenant assurer le suivi, la sécurité de l’outil, le support aux utilisateurs et faire en sorte qu’ils puissent accéder facilement aux hôtels à proximité de leur lieu de travail pour se reposer".