Hyatt annonce deux nouveaux postes de Senior Vice Président

La région EAME joue un rôle crucial dans les efforts d'expansion mondiale de Hyatt. Au cours des cinq dernières années, Hyatt a enregistré une croissance de 79 % dans la région EAME. Ce résultat est le fruit de la stratégie de longue date axée sur les capitales et les centres urbains, qui a jeté les bases de la croissance dans les destinations secondaires, les centres de villégiature et les espaces de loisirs

Nous sommes convaincus que le renforcement de notre structure de développement et de transactions nous permettra d'explorer de nouvelles voies de croissance et d'accélérer notre expansion sur de nouveaux marchés et de nouveaux segments

En conjonction avec notre concentration sur la croissance via les portefeuilles dans la région, je me réjouis de me concentrer de plus en plus sur le maintien et l'expansion des relations avec nos propriétaires d'hôtels existants et les franchisés. Notre fidèle communauté de propriétaires est responsable d'une grande partie des contributions au pipeline à ce jour, propulsant notre croissance dans la région EAME.

Je suis ravie d'assumer cette nouvelle fonction. J'ai hâte de travailler en étroite collaboration avec notre équipe désormais plus large. En s'appuyant sur le travail impressionnant réalisé ces dernières années, l'équipe de développement EAME est bien équipée pour continuer à contribuer à la trajectoire de croissance globale de Hyatt

