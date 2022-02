IA : Egencia lance un outil de recommandations d'approbation voyages

" L’outil de recommandation d’approbations analyse les besoins d’une entreprise en fonction du secteur, de son emplacement géographique, de sa taille, de ses prévisions annuelles de dépenses de voyage et du nombre de voyageurs " ajoute encore Egencia.



Francisca Zanoguera, VP Data and Analytics, explique : « Nos clients attendent de nous que nous leur fournissions les données dont ils ont besoin pour améliorer leurs programmes voyages. Nous allons plus loin en rendant ces informations encore plus faciles à utiliser pour créer des politiques d’approbation efficaces et personnalisées. Parce qu’ils s’appuient sur l’IA, nos outils de gestion de voyages nous permettent de continuer à offrir une expérience de voyage intelligente, aux Travel Managers comme aux voyageurs. »



Les données d’Egencia indiquent que les approbateurs répondent aux demandes rapidement, 70 % d’entre elles étant traitées dans un délai d’une heure et 90 % sous 24 heures.