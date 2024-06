IFTM : Guide pour votre première visite

Avec ses 1700 exposants répartis en 12 villages et 9 zones d’expositions, le salon est organisé de façon à pouvoir se repérer facilement. Vous pourrez ainsi identifier de nouveaux partenaires potentiels en vous connectant en amont à la plateforme Everywhere, la plateforme digitale d’IFTM. Cet outil gratuit de mise en relations facilite la recherche d’exposants et propose des recommandations en fonction de vos centres d’intérêts et de votre profil, ainsi que la prise de rendez-vous d’affaires qualifiés.



A la recherche d’innovations et d’inspirations ? Les différents ateliers et conférences proposés par IFTM sont le lieu idéal pour faire le plein de nouveautés.

Bâti cette année autour de la recherche de nouveaux horizons durables et de l’intelligence collective, le programme des conférences s’articulera autour de trois axes majeurs :



● L’environnement, pour tenter de proposer des solutions concrètes et bâtir un avenir meilleur pour l’industrie du tourisme et notre planète

● Le digital, pour accompagner le changement et de faciliter la transition vers un nouveau monde de l’innovation et de la transformation numérique

● L’inclusion, pour que le secteur du tourisme reste pertinent, attractif et exemplaire en rendant le tourisme accessible à tous, et en adoptant l’inclusion sous toutes ses formes