IFTM Top Resa : Des nouveautés pour les agents de voyages en 2023 Rendez-vous incontournable du secteur, IFTM Top Resa a à cœur de valoriser le métier d’agents de voyages tout au long du salon par le biais de diverses actions et nouveautés.

Envoyer à un ami Partager cet article

Ce sont près de 7000 agents de voyages qui visitent le premier salon des professionnels du tourisme chaque année, pour se retrouver et découvrir les nouveautés du marché. La 45e édition du salon IFTM Top Resa mettra plus que jamais les agents de voyages à l’honneur et proposera des nouveautés pour toujours mieux valoriser ce métier indispensable à notre industrie.

Rédigé par IFTM Top Resa le Lundi 10 Juillet 2023

Les programmes acheteurs reconduits Le programme acheteur proposé par IFTM Top Resa prend en charge la venue des Agents de Voyages de province et propose, sous réserve de disponibilité, une nuitée en hôtel 3 étoiles (proche du salon ou accessible en navette) et le transport au départ de certaines villes comprenant le billet Air France A/R hors taxes d’aéroport ou le billet de TGV et les transferts. Toutes les équipes d’IFTM Top Resa se tiennent à disposition des agents de voyages pour faciliter leur venue.



Par ailleurs, le badge Agent de Voyages reste gratuit pour faciliter l’accès à l’événement à tous, et ils pourront à nouveau bénéficier d’une entrée-coupe file, le billet fast-track, afin de maximiser le temps passé sur le salon et sur les stands.



Une nouvelle formule de la Travel Agents Cup pour revaloriser le métier d’agent de voyages L’emblématique concours annuel des agents de voyages fait peau neuve et revient dans un tout nouveau format pour sa 10e édition-anniversaire.

L’objectif : rapprocher le concours de la réalité quotidienne des agents de voyages et replacer leur expertise au cœur de l’expérience touristique.



Terminée la traditionnelle sélection sur concours d’éloquence, où l’agent de voyages devait pitcher une proposition de voyage, tirée au sort parmi 5 scénarios. A la place, les candidats seront départagés sur leur réactivité et la pertinence de leur réponse au besoin du client.



Les agents de voyages sélectionnés via une vidéo « personnalité » participeront à la grande finale du concours le jeudi 5 octobre prochain, qui se déroulera en deux temps : un entretien avec un client mystère le matin suivi d’un passage devant le jury pour défendre sa proposition de voyage.



Le jour de la finale, 5 prix sont remis notamment par Costa Croisières et la Jordanie, Pays à l’honneur de l’édition 2023, aux agents de voyages ayant présenté les meilleurs scénarios de voyage :



● 3 prix « Meilleur agent de voyages de France » avec 3 marches de podium décernés par le jury.

● 1 prix « Coup de Cœur » décerné en live par le public.

● 1 prix « Tirage au Sort » parmi tous les participants présents.



Retour du Lounge AGV by MSC Croisières Le Lounge AGV by MSC Croisières sera à nouveau présent sur le salon et offrira aux agents de voyages un espace de networking et de convivialité pour leur permettre de se retrouver, d’échanger ou de se reposer entre deux rendez-vous. Partenaires du Lounge, les équipes du Collectif de Défense des Métiers du Voyage (CDMV) et du Helpdesk des Pros du Tourisme seront présents pour répondre aux questions des agents de voyages et échanger.



Des conférences pour mieux comprendre et appréhender le métier d’agents de voyages IFTM Top Resa relance cette année son format de conférence interactif, les Conversations, pour échanger sur les enjeux du quotidien : management, juridique, tourisme durable et responsable, toutes les thématiques du moment seront abordées pour construire ensemble des solutions à des problématiques qui peuvent toucher toutes les branches du secteur.

IFTM Top Resa innovera avec la mise en place d’un nouveau format Quoi de neuf à vendre ? où les exposants présenteront leurs nouveautés aux agents de voyages grâce à des pitchs courts et pratiques.



La soirée After TO devient la Soirée IFTM TourMaG Party Nouveau lieu, nouveau format : la traditionnelle soirée After TO deviendra la Soirée IFTM TourMaG Party. Réservée aux agents de voyages et accessible sur invitation, elle se tiendra en clôture du salon le jeudi 5 octobre de 19h à 2h du matin, au Terminal 7, un lieu design d’exception avec vue sur Paris, à proximité immédiate du Hall 1 de la Porte de Versailles.



L’équipe IFTM Top Resa se tient à votre disposition et a hâte de vous accueillir du 3 au 5 octobre 2023



• Site internet d’IFTM Top Resa



• Sur les réseaux sociaux



Vous souhaitez plus d’informations pour visiter le salon ou avez besoin d’aide pendant votre commande de badge ? Contactez notre équipe !• Sur les réseaux sociaux

Lu 224 fois Notez

Dans la même rubrique : < > IFTM Top Resa : pourquoi visiter le premier salon des professionnels du tourisme ? IFTM Top Resa : Nouvel élan pour la Destination France