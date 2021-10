II. Tourisme durable : la compensation est-ce la réponse à tous les maux ?

Ce n'est pas faux.Ils ont eu longtemps cet argument de défense. Maintenant, je crois que l'aérien pense que la technologie va tout résoudre. Nous n'avons pas le temps, nous ne trouverons pas.Bien sûr, je peux paraître pessimiste, mais ce n'est pas du tout le cas.Je trouve que le challenge est très intéressant et passionnant. Nous devons trouver des solutions et un modèle plus viable. Je suis content de la période qui arrive, même pour le secteur.Voyager mieux est très important comme solution, comme par exemple de choisir des avions plus récents. La différence entre un Airbus A350 et un B747, vous économisez 2 tonnes de CO2 sur un Paris-New York en business class, c'est énorme.Après le train n'est pas neutre en carbone, mais c'est plus respectueux.Comme autre solution, voyager en direct est bien meilleur que de passer par des hubs, tout comme de choisir des hôtels certifiés, à l'image de Clé verte.Si vous louez une voiture, mieux vaut en choisir une électrique.La solution n'est pas de rester à la maison. Quand vous choisissez de voyager,il est possible de le faire mieux et de façon vertueuse.