INFOSUP : Les nouvelles versions des solutions informatiques dédiées aux professionnels du Voyage sont disponibles

Pour fidéliser et attirer de nouveaux clients, Infosup mise depuis 2 ans sur l’expérience utilisateur.



C’est pourquoi ils ont créé en 2019, l’Infosup Lab, leur premier club utilisateurs.

« Nous avons souhaité créer notre premier club utilisateurs, pour capitaliser sur le retour d’expérience de nos clients, intégrer leurs idées au cœur de nos roadmaps, afin de placer l’utilisateur au centre de notre stratégie de développement » souligne Julien Cahoreau, président d’Infosup.



Depuis, l’ergonomie et le design des interfaces ne cessent d’évoluer en lien avec les standards d’aujourd’hui, et de nouvelles fonctionnalités sont régulièrement ajoutées pour répondre aux besoins clients.